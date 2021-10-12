Депутат Дашко: детский дом семейного типа – это возможность для ребенка обрести полноценную семью

В Беларуси стартовала Неделя матери. В Брестской области, как и по всей стране, с 11 по 17 октября проходят разноплановые мероприятия. В числе тех, кто уже поздравил многодетных мам, – депутат Палаты представителей Национального собрания по Брестскому-Восточному округу № 3 Анатолий Дашко.





Анатолий Дашко вместе с представителями районной организации «Белая Русь» Татьяной Клюка и Владимиром Боровенко вручили мамам пяти детских домов, объединенных в проект «Детский дом на Васнецова», караваи, денежные сертификаты и другие подарки.

– В Брестской области сейчас насчитывается 58 детских домов семейного типа. Жить под их крышей для ребят, оставшихся без попечения родителей, – это возможность обрести полноценную семью, – считает Анатолий Дашко. – Но для государства важно, чтобы дети жили в биологических семьях, а родители имели желание быть многодетными. Тем более что государство вкладывает огромные ресурсы в поддержку семей с детьми, особенно многодетных.





Сегодня в Брестской области почти 24 тысячи семей воспитывают трех и более детей.

– Основные направления поддержки семей – это государственные пособия, семейный капитал, адресная социальная помощь, льготы в жилищно-кредитной политике, образовании, здравоохранении. Кроме этого, есть и иные льготы. К примеру, свободный от работы день в неделю, оплачиваемый в размере среднего заработка. Или субсидирование системы дошкольного образования. Суммарно прогнозируемые расходы на систему поддержки семей с детьми в 2021 году составят более 5 миллиардов рублей, – отметил Анатолий Дашко.



