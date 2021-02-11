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  2. Важнейшим направлением развития экономики на ближайшую перспективу станет создание новых предприятий

Важнейшим направлением развития экономики на ближайшую перспективу станет создание новых предприятий

Такой акцент Президент сделал, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании. Он отметил:
 

– В последнее время кроме традиционных производств, модернизации мы очень много сделали для создания новых отраслей. Это надо делать, ибо страна не будет такой интересной и имиджа у страны не будет, если мы будем ездить только на старых производствах.
 
Глава государства еще раз напомнил о примерах космической отрасли, ВПК, биохимических технологий, электротранспорта, глубокой модернизации нефтепереработки. А введение в строй АЭС позволит за пятилетие построить в стране 4 млн квадратных метров жилья, которое будет обогреваться при помощи электроэнергии. Спрос на него среди населения растет.
 
Упор в создании новых производств будет сделан на импортозамещение и собственные ресурсы.
 
– Очень важное направление – импортозамещение, – подчеркнул Глава государства. – Примерно 300 видов в нашей программе заявлено импортозамещающих товаров, из них не менее 10 процентов – абсолютно новые для Беларуси. Вот вам и новизна. И ничего не надо ломать, крошить, надо это развивать. Потому что сломать можно, построить можно, но денег это много стоит, и где мы возьмем их?
 
Александр Лукашенко рекомендует:
 
– Давайте развивать то, что у нас есть. Очень важно использование местного сырья, и кто бы нас ни критиковал, но дерево, кожа, торф, лен, другие местные ресурсы – это серьезный рычаг для экономической безопасности. Мы перед собой ставим в этом плане амбициозные задачи.
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