Важнейшим направлением развития экономики на ближайшую перспективу станет создание новых предприятий

Глава государства еще раз напомнил о примерах космической отрасли, ВПК, биохимических технологий, электротранспорта, глубокой модернизации нефтепереработки. А введение в строй АЭС позволит за пятилетие построить в стране 4 млн квадратных метров жилья, которое будет обогреваться при помощи электроэнергии. Спрос на него среди населения растет.Упор в создании новых производств будет сделан на импортозамещение и собственные ресурсы.– подчеркнул Глава государства.Александр Лукашенко рекомендует: