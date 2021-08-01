Белорусская спортсменка-борец Василиса Марзалюк, выступающая в состязаниях по женской борьбе в весовой категории 76 кг, может взять бронзовую медаль Олимпиады.
Соперница Марзалюк в стартовом поединке Алина Роттер-Фокен из Германии прошла в финал Олимпиады, выиграв китаянку Киан Жу со счетом 8:3 и японку Хирое Минагаву со счетом 3:1. Несмотря на то, что Марзалюк уступила в 1/8 финала немке, белоруска сохраняет шансы побороться за бронзу.
Соперницами Марзалюк в борьбе за место на пьедестале станут азиатские спортсменки. Данные поединки назначены на 2 августа и пройдут в спорткомплексе Makuhari messe hall в Токио.
Василиса Марзалюк - спортсменка-борец из Логойска. Чемпионка Европейских игр 2015 и 2019 годов, многократный призёр чемпионатов мира и Европы. Имеет звание Заслуженного мастера спорта Республики Беларусь.
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Марзалюк сохранила шансы завоевать «бронзу» Олимпиады-2020
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