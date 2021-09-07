Варшавский политолог: сегодня Польшу в ЕС уже бы не приняли

Чтобы официально запретить доступ к мигрантам на границе, польские власти ввели режим чрезвычайного положения. И тем самым еще больше нарушили основные принципы - как Евросоюза, так и общечеловеческие. Об этом рассказал сегодня телеканал Беларусь 1 в своем вечернем новостном эфире.
Отмечая, что гуманитарный кризис в европейском приграничье продолжает нарастать, а в Польше не спадает острота миграционного вопроса, на фоне которого начали меняться рейтинги правящей партии, аналитик Андрей Сыч констатировал:
- Режим чрезвычайного положения, который сегодня утвердил Сейм Польши, стал спасательным кругом для правящей партии. Несмотря на попытки бороться со свободой слова и ограничить деятельность журналистов для сокрытия реального положения дел с миграционным кризисом. С приграничья то и дело поступают шокирующие кадры. Практически месяц там существует стихийный лагерь мигрантов, которых польские силовики привезли на машинах и пытались выдавить в сторону Беларуси. Люди не доедают, мерзнут и нуждаются в медицинской помощи. Любые попытки со стороны польского гражданского общества оказать им помощь разбиваются о плотную стену силовиков.
Однако на депутата Сейма Франтишека Стерчевского, который пытался передать мигрантам пакет с едой, устроили полноценную облаву. Между тем, наплевательское и откровенно расистское отношение к мигрантам, при котором польское правительство не только отказывается им помочь, но и запрещает это делать гражданам, вызывает закономерную реакцию в обществе, заметил Андрей Сыч:
- Активисты проникают на границу и пытаются разрушить противопехотные сооружения, возводимые от мигрантов. Они считают, что Польша как союзник США в Афганистане несет полноценную ответственность за положение, в котором оказались люди в разрушенной стране. Введение чрезвычайного положения на границе позволит официально привлекать к ответственности всех, кто попытается помочь мигрантам.
Адвокат и профессор, доктор юридических наук Парижского университета Сорбонна Станисловас Томас по этому поводу говорит:
- Нет никакого ЧП. Нет никакой опасности войны, нет никакой опасности террористических актов. Просто есть люди в беде и другие люди, которым кажется, что они хотели бы помочь из своих гуманитарных убеждений, религиозных убеждений, политических убеждений, правозащитных убеждений. Это нормально. Но власти Польши сейчас предприняли эту попытку злоупотребления ЧП.
Кстати, режим чрезвычайного положения призван не только погасить нарастающую протестную активность внутри страны, но и уклониться от международных обязательств. Европейский суд по правам человека уже потребовал, чтобы власти Польши обеспечили всех заявителей едой, одеждой, медицинской помощью и, если возможно, временным жильем. Польский политолог Матеуш Пискорский напоминает:
- Польша, вступая в ЕС в 2004 году, согласилась соблюдать страны правила. Эти правила были прописаны, в том числе в так называемых копенгагенских критериях, в которых говорилось про необходимость независимой судебной системы. Определенного баланса власти между разными ветвями власти. К сожалению, с 2015 года Польша явно нарушает принципы и многие, скажем, из европейских чиновников и европейских политиков, экспертов говорят открыто о том, что, если бы пришлось рассматривать сейчас заявку вступления Польши в ЕС, если бы она пока не являлась членом ЕС, ее бы никто не принял.