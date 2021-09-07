Варшавский политолог: сегодня Польшу в ЕС уже бы не приняли

Отмечая, что гуманитарный кризис в европейском приграничье продолжает нарастать, а в Польше не спадает острота миграционного вопроса, на фоне которого начали меняться рейтинги правящей партии,констатировал:Однако на депутата Сейма Франтишека Стерчевского, который пытался передать мигрантам пакет с едой, устроили полноценную облаву. Между тем, наплевательское и откровенно расистское отношение к мигрантам, при котором польское правительство не только отказывается им помочь, но и запрещает это делать гражданам, вызывает закономерную реакцию в обществе, заметил Андрей Сыч:по этому поводу говорит:Кстати, режим чрезвычайного положения призван не только погасить нарастающую протестную активность внутри страны, но и уклониться от международных обязательств. Европейский суд по правам человека уже потребовал, чтобы власти Польши обеспечили всех заявителей едой, одеждой, медицинской помощью и, если возможно, временным жильем.