Валерий Малашко: всего нужно добиваться своим трудом

Молодежь всегда занимала активную позицию, и сегодня важно, чтобы она была конструктивной. Такое мнение во время открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра» высказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.





Обращаясь к участникам молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне», которые до начала дискуссии успели посетить в Александрии школу, где учился Президент, а в Могилевском государственном университете имени А. А. Кулешова Зал славы, в котором хранятся его зачетные книжки и характеристики, Валерий Малашко подчеркнул:

– Думаю, прикоснувшись к характеристикам, зачетным книжкам нашего Президента, вы получили определенный импульс, стимул к развитию и урок жизни, который показывает, что всего нужно добиваться своим трудом, нередко преодолевая на пути преграды. Молодежь всегда занимала активную позицию. И сегодня важно, чтобы она была конструктивной. Вы воспитаны на традициях, которые живут в ваших семьях, нашей стране. Давайте посмотрим вокруг, здраво оценим ситуацию и будем, равняясь на подвиги старших поколений, выстраивать будущее современной Беларуси, двигаться вперед.





Заместитель председателя Могилевского облисполкома призвал молодых людей правильно понимать и оценивать важность всего, что имеем:

– Со времен распада Советского Союза Беларуси удалось сохранить мир, открытые границы, промышленный потенциал, переформатировать работу сельского хозяйства. Мы прекрасно понимаем потребности молодежи в трудоустройстве, хорошей заработной плате, которые влияют на создание семьи, качественный быт, рождение детей. Именно поэтому, уже имея определенную законодательную базу, теперь ищем новые формы мотивирования и закрепления молодых сотрудников на рабочем месте.



















