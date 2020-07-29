Валерий Иванов: магазины и общепит системы потребкооперации Брестчины востребованы, так как высок уровень оказания услуг

Нынешний год для кооператоров выдался непростым. Планы «переписал» коронавирус. Но ситуация налаживается. Председатель правления Пружанского райпо Дмитрий Карпей привел цифры:Пружанское райпо – одно из крупнейших предприятий района. Только налогов в бюджет в минувшем году уплачено почти 10 миллионов рублей. 95 магазинов, 11 объектов общественного питания, хлебозавод, цех убоя скота, цех мясных полуфабрикатов, рыбный и швейный цеха, цех безалкогольных напитков. Райпообслуживает более 44 тысяч населения, почти половина – сельские жители.Дмитрий Карпей не скрывал, что работа автолавок прибыли не приносит, наоборот – убытки.Валерий Иванов напомним, что автолавки, как и сельмаги, несут социальную нагрузку:Пружанцы показали хлебозавод (брестский облпотребсоюз, как выяснилось, в структуре реализации хлеба в области занимает 30 процентов) и новый магазин шаговой доступности. Небольшой по размерам, но удобный, с отличным выбором продуктов. Покупатели не скрывали: довольны. В сезон заготовок здесь можно купить вишню, голубику, сливу и чернику. А заодно и банки с крышками, чтобы сделать закатки дома.Валерий Иванов рассказал, что за последние два года проведены масштабные работы по переформатированию торгового обслуживания:Отвечая на вопрос корреспондента sb.by о вкладе Брестского облпотребсоюза в работу Белкоопсоюза, Валерий Иванов отметил, что Брестчина занимает лидирующее место практически по всем направлениям работы: