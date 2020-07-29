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  2. Валерий Иванов: магазины и общепит системы потребкооперации Брестчины востребованы, так как высок уровень оказания услуг

Валерий Иванов: магазины и общепит системы потребкооперации Брестчины востребованы, так как высок уровень оказания услуг

Пути повышения эффективности и качества обслуживания населения в системе потребкооперации: ребрендинг и модернизация торговых объектов, автоматизация рабочих процессов, открытие интернет-магазинов во всех районах, программа лояльности для покупателей. Эти и другие задачи обозначил перед потребкооперацией Брестской области председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов. Областной семинар-совещание прошел сегодня на базе объектов Пружанского райпо.


Нынешний год для кооператоров выдался непростым. Планы «переписал» коронавирус. Но ситуация налаживается. Председатель правления Пружанского райпо Дмитрий Карпей привел цифры:

– Среднемесячный совокупный объем деятельности Пружанского  райпо  – 5,3 миллиона рублей. В первом полугодии получили чистую прибыль – 93 тысячи рублей. 

Пружанское райпо – одно из крупнейших предприятий района. Только налогов в бюджет в минувшем году уплачено почти 10 миллионов рублей. 95 магазинов, 11 объектов общественного питания, хлебозавод, цех убоя скота, цех мясных полуфабрикатов, рыбный и швейный цеха, цех безалкогольных напитков. Райпообслуживает более 44 тысяч населения, почти половина – сельские жители. 

Дмитрий Карпей не скрывал, что работа автолавок прибыли не приносит, наоборот – убытки. 

Валерий Иванов  напомним, что автолавки, как и сельмаги, несут социальную нагрузку:

– У нас 1,3 тысячи магазинов в деревнях с населением менее 200 человек, хотя по социальным стандартам их можно закрывать росчерком пера. Но мы этого не делаем, ведь магазин потребкооперации – это еще и центр общественной жизни для сельских жителей. А автолавка – в каком-то смысле интернет-магазин. Ведь она привозит продукты  с учетом пожеланий сельчан.

Пружанцы показали хлебозавод (брестский облпотребсоюз, как выяснилось, в структуре реализации хлеба в области занимает 30 процентов) и новый магазин шаговой доступности. Небольшой по размерам, но удобный, с отличным выбором продуктов. Покупатели не скрывали: довольны. В сезон заготовок здесь можно купить вишню, голубику, сливу и чернику. А заодно и банки с крышками, чтобы сделать закатки дома.   

Валерий Иванов рассказал, что за последние два года проведены масштабные работы по переформатированию торгового обслуживания:

– У нас не должно быть таких торговых точек, которые покупатели пренебрежительно бы называли «сельпо». За последнюю пятилетку на развитие материально-технической базы отрасли направлено 67 миллионов рублей. 47 современных торговых объектов построены с нуля, 514 магазинов модернизированы. В 18 районах уже работают интернет-магазины. К концу года они будут во всех районах. Основное требование – работать по-современному. Используйте технологии, которые подтверждают, что наша организация занимает достойное место в широком секторе обслуживания населения. Торгуйте натуральными продуктами белорусских производителей, хотя мы на этом порой теряем, не предлагая импортный товар в яркой обертке. 

Отвечая на вопрос корреспондента sb.by о вкладе Брестского облпотребсоюза в работу Белкоопсоюза, Валерий Иванов отметил, что Брестчина занимает лидирующее место практически по всем направлениям работы:

– Магазины и общепит системы потребкооперации Брестчины более востребованы, чем в некоторых других областях. Здесь нет экспансии ретейла, так как уровень оказания услуг достаточно высок.
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Фото: Валентина КОЗЛОВИЧ
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