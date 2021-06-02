Итальянский модный дом Valentino выпустил свою первую коллекцию декоративной косметики.
Презентация бьюти-средств состоялась 1 июня.
В линейку вошло 50 видов помад разных оттенков, 40 оттенков тональных основ, 8 палитр теней, пудра, карандаши для глаз, три вида двусторонних подводок, средства для бровей, порошковые пигменты, тушь для ресниц, жидкие хайлайтеры, бронзеры и блески для губ.
Ключевым оттенком коллекции стал Rosso Valentino.
Бренд представил рекламный кампейн, в котором приняли участие модели Джилл Кортлев, Гарри Брауз, Девон Росс и Бенедетта Пиччоли – дочь креативного директора марки Пьерпаоло Пиччоли.
Видео: instagram.com/valentino.beauty
Опубликовано:
518
Бренд Valentino представил первую коллекцию косметики
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter