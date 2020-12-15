Во всех регионах РФ проходит вакцинация от коронавируса, сообщает ТАСС.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в вакцинации принимают участие 1229 медицинских организаций.
– Внутри регионов принятием и распространением оптовых партий вакцины занимаются 89 медицинских организаций, – поделился он.
Михаил Мурашко отметил, что Минздрав РФ ведет регистр вакцинированных от коронавируса граждан, в котором уже 28,5 тыс. человек. Также он рассказал, что компания «Биокад» получила удостоверение на производство вакцины "Спутник V".
Фото: pixabay.com
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Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России
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