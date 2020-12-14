В Жлобинском районе прошла акция "Память сердца"

В агрогородке Красный Берег Жлобинского района стартовала акция «Память сердца», организованная молодежью Беларуси. Место выбрано неслучайно: в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы создали здесь белорусский Саласпилс – центр отбора крови у детей для нужд вермахта.
Круглый стол, организованный БРСМ в Краснобережском государственном аграрном колледже, собрал около полусотни студентов, молодых преподавателей и волонтеров со всего района. Тема актуальная, признается первый секретарь Жлобинского райкома БРСМ Алена Холупова:
– Сейчас в мире много попыток пересмотреть историю. Занизить значимость подвига белорусского народа во Второй мировой войне. Но весь этот ужас, когда сотни советских детей здесь потрошили, добывая кровь, делали представители цивилизованных европейских наций. Мы не можем это забыть!
В горячем диалоге молодежи активно выступала дорожный мастер из Жлобина Светлана Коваленко: ее бабушка чудом уцелела в лагере смерти Озаричи:
– Над моей семьей, над нашим народом ставили эксперимент. Из людей фашисты делали «тифозные бомбы» – новое оружие Гитлера, чтобы остановить наступление Красной армии. Женщин, детей, стариков сгоняли в болота под открытым небом, морили голодом и заражали тифом. Порядка 10 000 человек! Эти ужасы нам предлагают забыть и учиться жизни у потомков убийц!
После продолжительной дискуссии ее участники перешли к поминальной части акции. На каждой каменой парте мемориала Красный Берег (эти парты символизируют мертвый класс – детей, убитых нацистами) была оставлена свеча. В центре мемориала из свеч составили словосочетание «Память сердца».
– Нельзя сегодня перечеркнуть все, что было сделано в нашей стране за эти годы, – говорит педагог дополнительного образования Краснобережского государственного аграрного колледжа Александра Русова. – Нас воспитали на почитании настоящих героев, и мы не должны позволить спустя 75 лет после Великой Победы в стране, где погиб каждый четвертый житель, позволить героизировать нацизм.
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В Жлобинском районе прошла акция "Память сердца"
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