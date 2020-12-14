В Жлобинском районе прошла акция "Память сердца"

Круглый стол, организованный БРСМ в Краснобережском государственном аграрном колледже, собрал около полусотни студентов, молодых преподавателей и волонтеров со всего района. Тема актуальная, признается первый секретарь Жлобинского райкома БРСМ Алена Холупова:В горячем диалоге молодежи активно выступала дорожный мастер из Жлобина Светлана Коваленко: ее бабушка чудом уцелела в лагере смерти Озаричи:После продолжительной дискуссии ее участники перешли к поминальной части акции. На каждой каменой парте мемориала Красный Берег (эти парты символизируют мертвый класс – детей, убитых нацистами) была оставлена свеча. В центре мемориала из свеч составили словосочетание «Память сердца».говорит педагог дополнительного образования Краснобережского государственного аграрного колледжа Александра Русова.Фото автора