В Жлобинском районе на пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

Под обломками строительных конструкций нашли обгоревшее тело хозяина 1966 года рождения, а затем и соседки 1973 года рождения. По информации односельчан, оба злоупотребляли алкоголем, состояли из-за этого на учете. Погибшая женщина имела судимость. Проводится расследование.– сообщаетДом, после того, что с ним сделал огонь, уже не пригоден для жилья.Фото МЧС