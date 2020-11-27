В Жлобинском районе на пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

Трагедия произошла в деревне Старая Рудня. Соседи увидели, что горит дом односельчанина, и вызвали спасателей. По прибытии огнеборцев постройка была охвачена активным пламенем. Пожар ликвидировали.
Под обломками строительных конструкций нашли обгоревшее тело хозяина 1966 года рождения, а затем и соседки 1973 года рождения. По информации односельчан, оба злоупотребляли алкоголем, состояли из-за этого на учете. Погибшая женщина имела судимость. Проводится расследование.
– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожное обращение с огнем, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Дом, после того, что с ним сделал огонь, уже не пригоден для жилья.
Фото МЧС
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