В Жлобине на железной дороге погибла 53-летняя женщина

Трагедия произошла на станции Жлобин-Подольский накануне вечером. В это время через станцию проходил длинный грузовой состав.
Фото: pixabay.com
– По факту произошедшего проводится проверка, – сообщил гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.
Установлено, что погибшая 1967 года рождения состояла на учете по психическому заболеванию, неоднократно высказывала мысли о самоубийстве. Рассматриваемая причина гибели – суицид.
– С начала нынешнего года на железных дорогах Гомельщины было травмировано семь граждан, из которых шестеро погибли. За такой же период прошлого года зафиксировано девять несчастных случаев на железных дорогах с семью погибшими, – привел статистику Сергей Казакевич.
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