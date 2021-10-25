В Житомире участники митинга против повышения цен на газ ворвались в здание горгаза

В Житомире (Украина) участники митинга против повышения цен на газ ворвались в здание АО «Житомиргаз», требуя встречи с руководством. Об этом сообщают на сайте местного новостного портала «Житомир.инфо».
Как отмечает издание, митинг у здания «Житомиргаза» против намерения повысить тарифы на газ в городе начался примерно в 11:00 (совпадает с минским). Руководство компании к участникам акции не вышло, после чего те решили проникнуть в здание. Сначала они прорвались в кабинет председателя правления Валентина Ющенко, потом прошли в зал заседаний. «Житомир.инфо» уточнил, что встреча горожан с Валентином Ющенко сопровождалась потасовкой. На месте работает полиция.
Ранее стало известно, что «Житомиргаз» планирует поднять тариф на распределение газа в два с половиной раза. Мэр города Сергей Сухомлин призвал жителей собраться 25 октября на митинг у здания компании, где планировалось принять решение по тарификации.
Фото: «Житомир.инфо»