В Житковичах задержана семья гаражных воров

В первую очередь это дорогостоящий инструмент, а также другое имущество. В одном из гаражей, в частности, попалось даже шесть коробок с сигаретами. Супруги успели сделать несколько поездок в лесной массив. В ситуацию, как это нередко бывает, вмешался случай – 15-летний местный житель вышел во двор неподалеку от гаражного кооператива и услышал звук болгарки. Юноша позвонил знакомому владельцу гаража. Тот вместе с приятелем направился к месту происшествия и, само собой, позвонил в милицию. Старших гастролеров-воров взяли на месте, супружескую пару задержали сотрудники ГАИ на железнодорожном переезде. Оказалось, что на их российские номера ранее уже обратили внимание госавтоинспекторы.– рассказал. –С заявлениями в Житковичский РОВД обратились пятеро пострадавших. Проверяется причастность группы к совершению аналогичных преступлений на территории страны. Установлено, что отец семейства ранее судим за кражу, друг семьи – за убийство. Все трое мужчин нигде не работают, женщина находится в декретном отпуске.Фото УВД Гомельского облисполкома