В криминальном квартете из Калинковичей –54-летний отец семейства, 27-летний сын с супругой и 28-летний друг. Компания арендовала в Минске иномарку на российских номерах. В один из недавних январских дней прибыла в Житковичи. С помощью болгарки старшие действующие лица вскрывали замки в гаражах, семейный дуэт стоял на стреме и вывозил ценности в лес за городом.
В первую очередь это дорогостоящий инструмент, а также другое имущество. В одном из гаражей, в частности, попалось даже шесть коробок с сигаретами. Супруги успели сделать несколько поездок в лесной массив. В ситуацию, как это нередко бывает, вмешался случай – 15-летний местный житель вышел во двор неподалеку от гаражного кооператива и услышал звук болгарки. Юноша позвонил знакомому владельцу гаража. Тот вместе с приятелем направился к месту происшествия и, само собой, позвонил в милицию. Старших гастролеров-воров взяли на месте, супружескую пару задержали сотрудники ГАИ на железнодорожном переезде. Оказалось, что на их российские номера ранее уже обратили внимание госавтоинспекторы.
– Участники криминального квартета во всем сознались и указали места в лесу за Житковичами, где складировалось похищенное, – рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. – По фактам краж возбуждено уголовное дело.
С заявлениями в Житковичский РОВД обратились пятеро пострадавших. Проверяется причастность группы к совершению аналогичных преступлений на территории страны. Установлено, что отец семейства ранее судим за кражу, друг семьи – за убийство. Все трое мужчин нигде не работают, женщина находится в декретном отпуске.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Житковичах задержана семья гаражных воров
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