В Женеве продадут коллекцию украшений Романовых стоимостью $ 500 тыс.

На аукционе Sotheby's в Женеве продадут коллекцию украшений семьи Романовых. Можно будет купить брошь с цейлонским сапфиром и бриллиантами и клипсы к ней. Общая цена коллекции составляет $ 500 тысяч, передает "МИР 24".
– Эти украшения принадлежали великой княгине Марии Павловне, жене великого князя Владимира, сына Александра Второго, – уточнил старший специалист Sotheby's по ювелирным изделиям Оливье Вагнер.
Украшения княжны вывезли из России во время революции с британской дипломатической почтой. Часть из них Мария Павловна распродала в эмиграции, а остальные хранились в банке Швеции и были возвращены потомкам царской семьи только в 2010-х годах.
Фото: скриншот видео "МИР 24"