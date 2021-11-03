В Женеве продадут коллекцию украшений Романовых стоимостью $ 500 тыс.

– уточнил старший специалист Sotheby's по ювелирным изделиям Оливье Вагнер.Украшения княжны вывезли из России во время революции с британской дипломатической почтой. Часть из них Мария Павловна распродала в эмиграции, а остальные хранились в банке Швеции и были возвращены потомкам царской семьи только в 2010-х годах.Фото: скриншот видео "МИР 24"