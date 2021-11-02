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В Южной Корее выявили очаг птичьего гриппа

Очаг высокопатогенного гриппа среди дикой птицы был зафиксирован в Республике Корея. Власти опасаются его распространения на птицефермах страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корейское министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.


По актуальной информации ведомства, очаг заболевания обнаружен в городе Чхонан в провинции Чхунчхон-Намдо. Это первый случай в стране за последние 7 месяцев.

Введен карантин в радиусе 500 м от места обнаружения зараженных птиц. На протяжении 21 дня будет действовать запрет на передвижение между близлежащими птицефермами. 

В ноябре 2016 года высокопатогенный штамм вируса гриппа привел к массовой эпизоотии. В Республике Корея за последующие 4 месяца было уничтожено 38 млн голов домашней птицы, что привело к дефициту и стремительному росту цен.

Фото из архива БЕЛТА
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