В Южной Корее выявили очаг птичьего гриппа

Очаг высокопатогенного гриппа среди дикой птицы был зафиксирован в Республике Корея. Власти опасаются его распространения на птицефермах страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корейское министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.
По актуальной информации ведомства, очаг заболевания обнаружен в городе Чхонан в провинции Чхунчхон-Намдо. Это первый случай в стране за последние 7 месяцев.
Введен карантин в радиусе 500 м от места обнаружения зараженных птиц. На протяжении 21 дня будет действовать запрет на передвижение между близлежащими птицефермами.
В ноябре 2016 года высокопатогенный штамм вируса гриппа привел к массовой эпизоотии. В Республике Корея за последующие 4 месяца было уничтожено 38 млн голов домашней птицы, что привело к дефициту и стремительному росту цен.
Фото из архива БЕЛТА