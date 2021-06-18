В Южно-Африканской Республике (ЮАР) власти решили подключить вооруженные силы для противодействия третьей волне COVID-19 в стране, передает ТАСС.
Военных направят в провинцию Гаутенг, где они помогут развертывать дополнительные койки для больных и следить за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения ЮАР Ммамолоко Кубайи-Нгубане. Почему именно эта провинция? Там, по словам спикера, за минувшие сутки зарегистрировали чуть более 7,5 тысячи новых случаев COVID-19. При этом всего за этот период в стране насчитывается свыше 11,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. То есть больше половины инфицированных в ЮАР за последние 24 часа – из провинции Гаутенг.
В стране действует ряд мер по противодействию распространению инфекции, в том числе комендантский час.
С начала распространения COVID-19 в ЮАР насчитали 1 786 079 инфицированных, умерли 58 323 человека с диагностированным коронавирусом. По данным показателям страна занимает печальное лидерство в Африке.
Фото: pixabay.com
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В ЮАР для борьбы с коронавирусом задействуют армию
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