В Японии задержали рекордную партию кокаина

Крупнейшую партию кокаина обнаружили в Йокогаме сотрудники таможни. 700 кг наркотика находилось в контейнере с бананами и иным товаром, сообщает Киодо.

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В полиции считают, что кокаин не смогли переправить на берег по ходу следования судна, и он прибыл в конечный порт. Члены экипажа свою причастность к контрабанде отрицают.

Стоимость этой партии наркотика на черном рынке составляет около 1,4 миллиарда иен (порядка 130 миллионов долларов), пишет РИА Новости.

Ранее крупнейшей изъятой в Японии партией наркотика была находка в 2019 году 400 кг кокаина в порту Кобе.