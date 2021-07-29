В Японии впервые выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Впервые была преодолена отметка в 10 тысяч. Прежний максимум по заболевшим в стране был зафиксирован 28 июля (9576). Всего с начала пандемии в Японии заболели более 904 тыс. человек, умерли 15,1 тыс. жителей.Власти Японии связывают ухудшение эпидемиологической обстановки с распространением дельта-штамма. Отмечается, что среди инфицированных преобладают молодые люди. Это связывают с активной вакцинацией пожилого населения. Сейчас в этой группе населения привито почти 86% одной дозой вакцины, более 71% – двумя. Между тем всего 38% совокупного населения Японии получили одну дозу вакцины и 27% – две.Кроме того, японское правительство не признает вероятной связи Олимпийских игр, которые проходят сейчас в Токио, с распространением инфекции. Так, 27 июля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что проведение Олимпийских игр не вызывает у него беспокойства, поскольку, по его словам, число людей на городских улицах уменьшилось из-за принятых мер, таких как перевод сотрудников компаний на удаленную работу.Несмотря на это, максимальное количество заражений фиксируется в Токио на протяжении трех дней. Во вторник (27 июля) в столице Японии были подтверждены рекордные 2848 случаев инфицирования, в среду – 3177, в четверг – 3865.В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Так, запрещена продажа алкоголя в заведениях общепита, ограничен допуск зрителей на массовые мероприятия. Поэтому Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.