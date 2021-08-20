В Японии вновь обновлен суточный антирекорд по заражениям COVID-19

Антирекорды по заболеваемости COVID-19 в стране фиксируются третий день подряд. В четверг сообщалось о 25 156 заболевших, а в среду – о 23 917. Диагноз COVID-19 чаще всего ставят пациентам, проживающим в Токио (5405) и Осаке (2586). Инфекция за сутки унесла жизни 34 человек.За все время в Японии 1,2 млн человек получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. COVID-19 унес жизни 15,5 тыс. пациентов. В медицинских учреждениях страны на лечении находится примерно 1,8 тыс. зараженных с тяжелыми симптомами. Выздоровели после коронавируса свыше 1 млн инфицированных.На текущей неделе премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что в стране наблюдается кризисная ситуация в сфере борьбы с распространением новой инфекции.