Авиакомпании Японии отменили почти 200 рейсов из аэропортов страны из-за сильной метели. Об этом известил телеканал NHK, передает ТАСС.
Непогода бушует на побережье Японского моря и в районе северного острова Хоккайдо. Из-за этого 6 января было отменено 14 рейсов, а 7 января не состоится 183 вылета.
Согласно информации NHK, область низкого атмосферного давления, которая вызвала метели, может сохраниться на территории страны до 9 января.
Фото: pixabay.com
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В Японии сильная метель: авиакомпании отменили почти 200 рейсов
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