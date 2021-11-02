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  2. В Японии предположили, каким будет новый Toyota Land Cruiser Prado

В Японии предположили, каким будет новый Toyota Land Cruiser Prado

Одной из самых ожидаемых на рынке моделей Toyota сейчас является Land Cruiser Prado. О том, каким будет внедорожник, пишет rg.ru со ссылкой на японское издание Response.


Журналисты допускают, что новый Prado базируется на модернизированной раме с применением модульных принципов архитектуры TNGA. Авто может получить бензиновый V6 мощностью около 250 л.с. и 400-сильную гибридную силовую установку во главе с бензиновой «четверкой» 2,4 литра (есть и другая информация о моторе на 2,5 литра). Впрочем, к этим данным Response подходит с осторожностью: вряд ли такого стоит ожидать на момент премьеры.

Фото: Response
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