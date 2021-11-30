В Японии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения новым омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Японии на территории международного аэропорта Нарита, пишет ТАСС.
Заболевание было зафиксировано у дипломата, прибывшего в Японию из Намибии. Более 70 человек, находившихся на борту вместе с инфицированным, сейчас изолированы.
В целях не допустить распространение омикрон-штамма Япония отменила послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров, а также приостановила выдачу новых виз для граждан всех стран. Кроме того, усилены карантинные требования для прибывающих из 23 стран и регионов.
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