В Японии отменили более 120 авиарейсов из-за тайфуна "Миндул"

Минимум 126 рейсов японских авиакомпаний Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) отменили сегодня в токийском аэропорту из-за мощного тайфуна "Миндул". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт воздушной гавани.
Кроме того, в Токийском заливе временно приостановлено паромное сообщение. По информации телеканала NHK, перекрыты несколько прибрежных участков скоростной магистрали между столицей и центральным городом Нагоя.
Жителей города Кацуура призвали покинуть свои дома из-за ливней и угрозы схода оползней.
Тайфун "Миндул" находится в Тихом океане к юго-востоку от Токио и движется в северо-восточном направлении вдоль острова Хонсю. Скорость ветра в центральной части циклона – 45 м/с, а при порывах достигает 60 м/с.
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