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  2. В Японии не будут закрывать города и вводить полный карантин даже при режиме ЧС

В Японии не будут закрывать города и вводить полный карантин даже при режиме ЧС

В Японии действующее законодательство даже в условиях режима чрезвычайной ситуации не позволит вводить тотальный карантин, блокировать населенные пункты и транспортные артерии, а также принудительно прекращать работу большинства частных компаний, сообщает Yomiuri.


Ожидается, что премьер-министр страны Синдзо Абэ объявит сегодня о введении режима ЧС в Токио и Осаке. При режиме ЧС жителям нельзя покидать жилище без крайней необходимости, может быть ограничена или приостановлена деятельность школ, кинотеатров и других мест массового скопления людей. Губернаторы получат право реквизировать участки, помещения и запасы медикаментов для создания временных госпиталей.

Губернатор Токио уже сообщила, что гарантирует нормальную работу общественного транспорта, продовольственных магазинов и иных жизненно важных структур, а также частных компаний, пишет ТАСС. О введении комендантского часа или системы пропусков речь не идет.

В Японии с начала вспышки нового коронавируса зарегистрировано более 4,5 тыс. заражений, скончались 104 человека.

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Фото: РЕЙТЕР
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