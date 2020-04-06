В Японии не будут закрывать города и вводить полный карантин даже при режиме ЧС

В Японии действующее законодательство даже в условиях режима чрезвычайной ситуации не позволит вводить тотальный карантин, блокировать населенные пункты и транспортные артерии, а также принудительно прекращать работу большинства частных компаний, сообщает Yomiuri.





Ожидается, что премьер-министр страны Синдзо Абэ объявит сегодня о введении режима ЧС в Токио и Осаке. При режиме ЧС жителям нельзя покидать жилище без крайней необходимости, может быть ограничена или приостановлена деятельность школ, кинотеатров и других мест массового скопления людей. Губернаторы получат право реквизировать участки, помещения и запасы медикаментов для создания временных госпиталей.

Губернатор Токио уже сообщила, что гарантирует нормальную работу общественного транспорта, продовольственных магазинов и иных жизненно важных структур, а также частных компаний, пишет ТАСС. О введении комендантского часа или системы пропусков речь не идет.

В Японии с начала вспышки нового коронавируса зарегистрировано более 4,5 тыс. заражений, скончались 104 человека.