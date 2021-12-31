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  2. В Японии из-за сильных снегопадов отменили свыше 40 авиарейсов

В Японии из-за сильных снегопадов отменили свыше 40 авиарейсов

Авиакомпании отменили по меньшей мере 40 внутренних рейсов в Японии из-за сильных снегопадов, которые обрушились на некоторые префектуры на побережье Японского моря, пишет ТАСС.


По данным телеканала NHK, изменения в расписании в большинстве случаев затрагивают маршруты между Токио, Ниигатой и Тоямой.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток в Ниигате выпадет до 80 см снега. В Нагано высота снежного покрова достигнет отметки 60 см. Снегопад сопровождается сильным порывистым ветром до 25 м/с. В связи с этим правительство предупреждает о риске образования ледяной корки и снежных заносов на дорогах.
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Фото: РЕЙТЕР
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