В Японии из-за сильных снегопадов отменили свыше 40 авиарейсов

По данным телеканала NHK, изменения в расписании в большинстве случаев затрагивают маршруты между Токио, Ниигатой и Тоямой.Согласно прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток в Ниигате выпадет до 80 см снега. В Нагано высота снежного покрова достигнет отметки 60 см. Снегопад сопровождается сильным порывистым ветром до 25 м/с. В связи с этим правительство предупреждает о риске образования ледяной корки и снежных заносов на дорогах.