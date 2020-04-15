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  2. В Японии более тысячи отелей примут больных коронавирусом с легкими симптомами

В Японии более тысячи отелей примут больных коронавирусом с легкими симптомами

Власти Японии арендовали более тысячи отелей для перевода туда зараженных новым коронавирусом пациентов с легкими симптомами, чтобы освободить места в стационарах для тяжелобольных. Об этом сообщил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба.


Речь идет о примерно 150 тысячах комнат для размещения пациентов, отметил министр, добавив, что после использования все отели будут тщательно продезинфицированы.

В Токио подобная работа началась еще неделю назад, пишет ТАСС. В отели переводят пациентов с легкими симптомами заражения новым коронавирусом и температурой не выше 37,5 градуса. Власти берут на себя плату за пребывание пациентов в гостиничных номерах и питание. В отелях круглосуточно находятся медики.

Пациентов с легкими симптомами можно выписывать домой, однако в случае угрозы заражения родственников власти предпочитают отправлять их в отели, что к тому же рассматривается и как мера финансовой поддержки гостиничного бизнеса.

В Японии сейчас 8800 случаев заражения коронавирусом и 170 летальных исходов. Число зараженных в мире превысило 1,9 млн человек, умерли около 120 тысяч.

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Фото: РЕЙТЕР
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