В январе–сентябре белорусы купили валюты на 133 млн долларов больше, чем продали

Белорусы за девять месяцев текущего года купили валюты на 133 млн долларов больше, чем продали. Об этом проинформировали в Нацбанке.
В январе–сентябре физлица купили наличной и безналичной валюты на 7 млрд 952 млн долларов в эквиваленте, а продали – 7 млрд 819 млн долларов. Чистая покупка иностранной валюты физическими лицами сложилась на уровне 133 млн долларов.
Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси купили иностранной валюты на 19 млрд 208 млн долларов в эквиваленте, продали 19 млрд 766 млн долларов. Чистая продажа составила 558 млн долларов.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на 315,1 млн долларов в эквиваленте, продали 718,9 млн долларов. Чистая продажа – 403,8 млн долларов.
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