В январе – октябре транспортные предприятия Беларуси перевезли 320,9 млн т грузов

В январе –октябре грузооборот достиг отметки в 99,6 млрд тонно-километров, или 98,1% к соответствующему периоду прошлого года.Пассажирооборот сложился на уровне 17 091 млн пассажиро-километров, или 111,1% к январю – октябрю 2020 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1285,2 млн человек, или 95,4% к аналогичному периоду минувшего года.