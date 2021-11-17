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  2. В январе – октябре транспортные предприятия Беларуси перевезли 320,9 млн т грузов

В январе – октябре транспортные предприятия Беларуси перевезли 320,9 млн т грузов

Транспортные организации и индивидуальные предприниматели за первые десять месяцев текущего года перевезли 320,9 млн т грузов, или 96,8% к аналогичному периоду минувшего года. Такие данные приведены на сайте Национального статистического комитета.


В январе –октябре грузооборот достиг отметки в 99,6 млрд тонно-километров, или 98,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Пассажирооборот сложился на уровне 17 091 млн пассажиро-километров, или 111,1% к январю – октябрю 2020 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1285,2 млн человек, или 95,4% к аналогичному периоду минувшего года.
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Фото: Павел БОГУШ
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