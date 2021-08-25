В январе – июле на БУТБ на экспорт реализовано 1,1 млн кубометров пиломатериалов на 306,3 млн долларов

На Белорусской универсальной товарной бирже на экспорт реализовано в январе – июле 1,1 млн кубометров пиломатериалов на общую сумму 306,3 млн долларов.

При этом в натуральном выражении продажи снизились на 10 процентов. Вместе с тем в долларовом эквиваленте экспорт увеличился на 98 процентов на фоне роста мировых цен и повышенного спроса со стороны иностранных участников торгов. Крупнейшими покупателями белорусских пиломатериалов на биржевых торгах выступили Литва, заплатившая 117,5 млн долларов и увеличившая покупку на 74 процента по сравнению с январем – июлем 2020-го, Германия, нарастившая покупку в 2,5 раза, заплатив при этом 74,4 млн долларов. В числе лидеров также Латвия, которая увеличила покупку на 73 процента, заплатив при этом 69,3 млн долларов, и Эстония, спрос со стороны которой вырос на 44 процента, а в деньгах составил 35,3 млн долларов.

Кстати, Китай постепенно входит в число основных наших покупателей. Так, в середине июня на специальной торговой сессии Поднебесная купила 30 тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород на рекордные 8,8 млн долларов. На бирже уточнили подробности сделки:

– Ключевая особенность специальных торговых сессий в том, что лоты пиломатериалов выставляются на нескольких базисах поставки, что позволяет покупателю выбирать наиболее удобный пункт приемки товара. Как правило, это крупные морские порты и железнодорожные станции. При этом для оптимизации транспортных расходов и сокращения сроков доставки белорусских пиломатериалов в Китай используются перевозки железнодорожным транспортом по Новому шелковому пути. В результате покупатель может получить товар уже спустя 14 дней после отгрузки, в то время как по морю он шел бы более 50 дней.

К слову, сейчас на бирже аккредитованы 52 резидента Китая, два из которых имеют статус биржевых брокеров. Это дает им право заключать сделки в пользу своих клиентов – других китайских компаний. Практически все аккредитованные у нас китайские компании регулярно участвуют в торгах – пока в основном по секции лесопродукции.

– Каких-то специфических требований к белорусским пиломатериалам они не предъявляют. Все реализуемая на биржевых торгах пилопродукция имеет международные сертификаты FSC и PEFC, и этого китайским покупателям вполне достаточно, – подчеркивает пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

Кстати, за 7 месяцев текущего года сумма сделок с пиломатериалами в адрес Китая уже превысила 19,5 млн долларов.

В мире цены на пиломатериалы дорожают уже год: на фоне пандемии резко выросло число желающих сделать ремонт или обзавестись собственным экожильем. В США, например, из-за дисбаланса спроса и предложения за год стоимость на пиломатериалы выросла более чем вчетверо и даже достигла исторического максимума – 1,1 тысячи долларов за кубометр хвойных пород. На фоне этого на бирже даже приостановили торги. Позже цены начали снижаться. Повторения ситуации эксперты не прогнозируют. Но ожидают, что до начала следующего года пиломатериалы будут стоить дороже, чем в среднем за последние пять лет – речь примерно о 250 долларах за куб. В то же время в Евросоюзе цены все еще растут. В Великобритании, импорт в которую бьет рекорды, например, дают около 200 евро за куб. Еще один центр притяжения импорта кругляка и пиломатериалов – азиатские страны.

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