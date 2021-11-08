В WhatsApp появится долгожданная функция

Мессенджер WhatsApp можно будет использовать на компьютере без привязки к телефону. О новой функции в приложении сообщает портал WABetaInfo.
Уточняется, что новая бета-версия доступна любому пользователю. Предложение принять участие в тестировании появится после синхронизации приложения с десктопной версией WhatsApp. Воспользовавшись новинкой, пользователь освобождается от повторной авторизации для доступа к WhatsApp, даже если смартфон владельца сломался или на телефоне разрядился аккумулятор.
Таким образом, один аккаунт можно будет включать на четырех устройствах. Внедрение этой опции потребовало полной переработки систем безопасности WhatsApp.
На этапе бета-тестирования будут действовать некоторые ограничения. Могут быть сбои во время отправки голосовых или видеосообщений контактам, которые еще не обновили программу до последней версии.
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