В столице России в воскресенье ожидаются сухие грозы, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
– Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли, – уточнила специалист.
Людмила Паршина добавила, что эта редкая аномалия случается на фоне столкновения разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках, в результате чего наблюдается гроза без осадков.
Отмечается, что накануне ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков говорил, что аномально высокие температуры продержатся на европейской части страны по меньшей мере до конца недели.
Фото: pixabay.com
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В выходные Москву ожидает редкая погодная аномалия
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