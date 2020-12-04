В выходные будет преимущественно без осадков и от -7 °С до +8 °С

Завтра, 5 декабря, ожидается облачная погода. Будет без существенных осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, местами до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -3 °С до +3 °С, а днем будет -1…+4 °С, по юго-западу – 5–8 градусов выше нуля.В воскресенье, 6 декабря, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, в отдельных районах до 15–18 метров в секунду. Ночью прогнозируется от -7 °С по востоку до +5 °С по западу страны, а днем будет -4…+3 °С, в юго-западных районах – 4–6 градусов со знаком плюс.В понедельник, 7 декабря, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, в отдельных районах по западу до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 1–8 градусов ниже нуля, по востоку до -10 °С, а днем синоптики прогнозируют 0…-6 °С, в крайних западных районах до +2 °С.