В ВОЗ заявили, что новый вариант COVID-19 вызывает обеспокоенность

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство, пишет РИА Новости.
«Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство», – сказано в сообщении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.
Ранее пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что для изучения данного штамма потребуется несколько недель. Страны ЕС (и не только) уже начали запрещать въезд из стран Южной Африки из-за нового варианта COVID-19.
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