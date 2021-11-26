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  2. В ВОЗ заявили, что новый вариант COVID-19 вызывает обеспокоенность

В ВОЗ заявили, что новый вариант COVID-19 вызывает обеспокоенность

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство, пишет РИА Новости.


«Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство», – сказано в сообщении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

Ранее пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что для изучения данного штамма потребуется несколько недель. Страны ЕС (и не только) уже начали запрещать въезд из стран Южной Африки из-за нового варианта COVID-19.

Фото: pixabay.com
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