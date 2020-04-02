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  2. В ВОЗ призвали не переоценивать народные методы, в том числе имбирь, при лечении коронавируса

В ВОЗ призвали не переоценивать народные методы, в том числе имбирь, при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призывает не отказываться от традиционных способов, но и не переоценивать их при лечении коронавируса.


"Советую людям, у которых есть любимые способы лечения, такие как фенхель, имбирь или лимон, продолжать использовать их, поддерживать себя, но не утверждать без доказательств, что определенные средства могут лечить коронавирус", — заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, необходимо быть осторожным с традиционными методами лечения, пишет ТАСС. «Кто-то предпочитает имбирь, кто-то прибегает к помощи специального травяного чая. Все, что позволяет людям почувствовать себя лучше, вселяет им надежду и не угрожает здоровью, определенно, имеет положительное влияние", — сказал специалист.

Сначала вспышки нового коронавируса в декабре 2019 года в мире заразились более 900 тыс. человек, зарегистрировано свыше 45 тыс. летальных исходов.

Фото: pixabay


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