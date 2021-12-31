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  2. В ВОЗ озвучили оптимистичный прогноз по распространению коронавируса в мире

В ВОЗ озвучили оптимистичный прогноз по распространению коронавируса в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что вспышка коронавирусной инфекции скоро может закончиться. Он сообщил, что, вероятно, в будущем году острая стадия пандемии COVID-19 завершится, пишет РБК-Украина.


– Я по-прежнему оптимистичен, что в следующем году мы не только покончим с острой стадией пандемии, но и наметим путь к усилению безопасности здравоохранения, – обратил внимание Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, еще существует опасность появления новых штаммов коронавируса, которые будут устойчивыми к современным вакцинам. Тогда возникнет необходимость разрабатывать новые препараты.

Гебрейесус отметил, что в 2022 году мир также может столкнуться с нехваткой вакцин.
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Фото: РЕЙТЕР
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