В ВОЗ озвучили оптимистичный прогноз по распространению коронавируса в мире

– обратил внимание Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, еще существует опасность появления новых штаммов коронавируса, которые будут устойчивыми к современным вакцинам. Тогда возникнет необходимость разрабатывать новые препараты.Гебрейесус отметил, что в 2022 году мир также может столкнуться с нехваткой вакцин.