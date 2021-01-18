В ВОЗ дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19

Фото:

pixabay.com

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Мелиты Вуйнович, общего мнения о том, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в этом году, нет. Но эпидемия не закончится, вирус не исчезнет.Специалист отметила, что последние новости о вакцинах подарили надежду: многие "начинают видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче".Эксперт напомнила, что все большее количество стран двигаются к массовой вакцинации или даже уже приступили к ней. Вакцины, считает представитель организации, могут приблизить конец пандемии, но они не решат всех проблем. Нужно, как и раньше, предпринимать меры для борьбы с распространением инфекции и снижения смертности: носить маски, соблюдать гигиену и следовать всем необходимым правилам.Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная указала на то, что в России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Ежедневная статистика, считает эксперт, дает право утверждать, что пик уже позади. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, москвичи вернутся к нормальной жизни весной, если не будут избегать вакцинации. Он предполагает, что заболеваемость снизится через две-три недели.