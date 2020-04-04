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  2. В воскресенье в Беларуси порывистый ветер и от -6 до +15, во вторник потеплеет до +21

В воскресенье в Беларуси порывистый ветер и от -6 до +15, во вторник потеплеет до +21

В последний день текущей недели в Беларуси будет практически без осадков, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.


В воскресенье 5 апреля ожидается переменная облачность. «Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку местами небольшой кратковременный снег», — рассказали синоптики. Ветер западный, северо-западный 4—9 м/с, по северо-востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0… -6, днем +9… +15.

В начале предстоящей недели температура воздуха начнет повышаться. В понедельник 6 апреля осадков также не ожидается. Ветер юго-западный, южный 3—8 м/с. Температура воздуха в ночные часы от -5 до +2, местами до -7, днем +12… +19.

Во вторник 7 апреля ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер южный, юго-западный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью -3… +4, местами до -6, а днем по стране воздух прогреется от 15 до 21 градуса тепла.

 

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Фото: Александр КУШНЕР
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