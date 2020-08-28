В Вооруженных Силах продолжаются мероприятия боевой подготовки

На Гродненском тактическом направлении под руководством командующего войсками Западного оперативного командования проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск. В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.Разведывательные подразделения 11-й омбр выполняют поставленные задачи по ведению разведки на указанных участках местности. Подразделения 465-й рбр и 336-й реабр проводят занятия по предметам боевой подготовки, частью сил несут боевое дежурство по плановым целям.На 230-м общевойсковом полигоне в рамках проведения мероприятий боевой подготовки с мотострелковыми и танковыми подразделениями 6-й омбр проводятся контрольные занятия по огневой подготовке.На 227-м общевойсковом полигоне проводится батальонное тактическое учение с боевой стрельбой с мотострелковым батальоном со средствами усиления 19-й омбр.На 174-м учебном полигоне Доманово с зенитными ракетными артиллерийскими дивизионами 6-й и 11-й омбр проводятся контрольные занятия по специальной подготовке.В рамках решения других задач выполняются полеты самолетов ЯК-130 116 ШАБ по охране Государственной границы в воздушном пространстве. Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществят мониторинг местности в указанных районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки.