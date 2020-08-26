В Воложине мотоциклист насмерть сбил мать троих детей. Как эта история связана с бчб-флагом

Вечером 25 августа в Воложине мотоциклист, которого не раз видели с бчб-флагом, на своем «Хонда» сбил женщину. Ей было 42 года. Горожанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина погибла на месте аварии. Известно, что она работала в местном ЖКХ. Без матери осталось трое детей.По предварительной информации, мотоциклист превысил скорость. Ранее он 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Есть у него и судимость за кражу. Водитель задержан.