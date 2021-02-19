В Военной академии состоялось открытие поликлиники с лазаретом на 60 коек

Глава ведомства подчеркнул:Под звуки военного оркестра Александр Мотарыкин, директор строительной организации СПМК-81, вручил символический ключ от здания поликлиники Виктору Лисовскому, начальнику Военной академии.В ходе капитального ремонта проведена замена инженерных сетей и оборудования медучреждения. Приобретено новое диагностическое и лечебное оборудование: цифровой рентген-аппарат «Униэксперт два плюс», аквадистиллятор, видеогастроскоп, ингаляторы, многофункциональный физиотерапевтический аппарат, установка для оказания стоматологической помощи и многое другое.Профильные врачи рассказали министру обороны и гостям о возможностях модернизированных медицинских кабинетов: рентгенологического, УЗИ, офтальмологии, ФД, а также продемонстрировали обновленные палаты госпиталя.На медицинском обеспечении в поликлинике Военной академии находится около 4500 человек. Амбулаторно учреждение может принимать до 200 человек в сутки, а лазарет рассчитан на 60 коек.