В Военной академии состоялось открытие поликлиники с лазаретом на 60 коек

В торжественной церемонии открытия обновленного медицинского объекта принял участие министр обороны Виктор Хренин.
Глава ведомства подчеркнул:
– В Вооруженных Силах сделан очередной важный шаг для оказания качественной медицинской помощи военнослужащим. Примечательно то, что здесь не просто сделан капремонт, а проведена модернизация. Появилась качественная лечебно-диагностическая база, созданы комфортные условия для медперсонала и посетителей. Мы уделяем особое внимание вопросам здоровья военнослужащих. В прошлом году ввели в эксплуатацию после капремонта здание медицинской роты 72-го гвардейского объединенного учебного центра в Печах. Военно-медицинские клинические центры в столице, Гродно, Борисове располагают качественным медоборудованием, работает отлично подготовленный медперсонал. У нас в государстве много внимания уделяется военным городкам: утверждена правительственная программа их обустройства, в которую вошли и объекты Военной академии. В планах – ремонты учебного корпуса и общежития, казарм и других объектов.
Под звуки военного оркестра Александр Мотарыкин, директор строительной организации СПМК-81, вручил символический ключ от здания поликлиники Виктору Лисовскому, начальнику Военной академии.
В ходе капитального ремонта проведена замена инженерных сетей и оборудования медучреждения. Приобретено новое диагностическое и лечебное оборудование: цифровой рентген-аппарат «Униэксперт два плюс», аквадистиллятор, видеогастроскоп, ингаляторы, многофункциональный физиотерапевтический аппарат, установка для оказания стоматологической помощи и многое другое.
Профильные врачи рассказали министру обороны и гостям о возможностях модернизированных медицинских кабинетов: рентгенологического, УЗИ, офтальмологии, ФД, а также продемонстрировали обновленные палаты госпиталя.
На медицинском обеспечении в поликлинике Военной академии находится около 4500 человек. Амбулаторно учреждение может принимать до 200 человек в сутки, а лазарет рассчитан на 60 коек.
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В Военной академии состоялось открытие поликлиники с лазаретом на 60 коек
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ