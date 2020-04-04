Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+8 oC
USD: 2.58
EUR: 2.79
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Витебской области за сутки новых случаев COVID-19 не зафиксировано

В Витебской области за сутки новых случаев COVID-19 не зафиксировано

За сутки в Витебской области нет новых случаев COVID-19, передает газета "Витьбичи" по итогам заседания областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— Есть предварительно положительные результаты анализов, которые находятся в работе. Они перепроверяются. Случаев смертb от инфекции, к счастью, тоже нет. Выписаны после завершения лечения от пневмонии обычной этиологии (вирусной, бактериальной) 75 человек, — отметил заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович.

Что касается Витебщины в целом, то прирост заболеваемости респираторными инфекциями к прошлой неделе составил 13,7 процента (по Витебску — 16,9 процента). В половине регионов идет его снижение.

Главный государственный санитарный врач Витебской области Владимир Синкевич добавил, что санслужба продолжает работу не только по выявлению контактных лиц заболевших, но и по разрыву механизма передачи инфекции (соблюдение противоэпидемических правил в местах с массовым пребыванием людей: в торговых объектах, почтовых отделениях и т. д.). Так, вчера выполнена дезинфекция железнодорожного вокзала и автовокзала. В вечернее время велось измерение температуры у находившихся там людей. Точечные противоэпидемические мероприятия проводятся на объектах, где регистрировались факты заболевания COVID-19.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
КГК откроет «горячую линию» по вопросам наличия товаров в магазинах и роста цен
Могилевские медики показали реанимационное отделение инфекционной больницы
Обелиски великого подвига: мемориал детям, расстрелянным фашистами в лесу у Домачево
В Житковичах осудили браконьеров за крупный незаконный улов
Фотофакт. Как сегодня выглядит стадион «Витебска», откуда перенесли матч чемпионата Беларуси
Хоккейная команда Президента победила в первом матче финальной серии любительского турнира
Стало известно, когда продолжится реставрация мозаики на домах в столичном микрорайоне Восток
Каких мер профилактики в борьбе с сезонными болезнями придерживаются в глубинке
Воронюк: консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности
Милиция Гомельщины задержала лжеспецназовцев, совершивших дерзкое ограбление в Мозыре
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Энцефалопатия тоже бывает заразна…
Во Франции мужчина с ножом устроил резню: погибли два человека
В Витебской области за сутки новых случаев COVID-19 не зафиксировано
Бясконца чароўная... Аўтарскi праект Уладзiмiра Цвiркi. Крынічкі
Диппредставительства Беларуси присоединились к траурной акции в Китае
У каждой теплицы свои нюансы, влияющие на урожай
В поисках утраченного. Репихово и Кривошин на старинных фотографиях и открытках
Из-за взрыва обрушился целый подъезд пятиэтажки в России
Семейная пара историков пишет книги для школьников о белорусских героях
Глава Мингорисполкома провел "прямую линию": около 80% звонков касались вопросов ЖКХ
Хлестов в маске и уборщицы-дезинфекторы. Театр эстрады показал премьеру шоу «Рассмеши любого»
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
По рукам за липу с бюджетом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ