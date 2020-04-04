В Витебской области за сутки новых случаев COVID-19 не зафиксировано

За сутки в Витебской области нет новых случаев COVID-19, передает газета "Витьбичи" по итогам заседания областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— Есть предварительно положительные результаты анализов, которые находятся в работе. Они перепроверяются. Случаев смертb от инфекции, к счастью, тоже нет. Выписаны после завершения лечения от пневмонии обычной этиологии (вирусной, бактериальной) 75 человек, — отметил заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович.

Что касается Витебщины в целом, то прирост заболеваемости респираторными инфекциями к прошлой неделе составил 13,7 процента (по Витебску — 16,9 процента). В половине регионов идет его снижение.

Главный государственный санитарный врач Витебской области Владимир Синкевич добавил, что санслужба продолжает работу не только по выявлению контактных лиц заболевших, но и по разрыву механизма передачи инфекции (соблюдение противоэпидемических правил в местах с массовым пребыванием людей: в торговых объектах, почтовых отделениях и т. д.). Так, вчера выполнена дезинфекция железнодорожного вокзала и автовокзала. В вечернее время велось измерение температуры у находившихся там людей. Точечные противоэпидемические мероприятия проводятся на объектах, где регистрировались факты заболевания COVID-19.