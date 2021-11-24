В Витебской области сокращается площадь произрастания борщевика Сосновского

По его словам, по итогам работы и результатам инвентаризации, проведенной в этом году, учетная площадь произрастания борщевика Сосновского в регионе составляет около 3,6 тыс. га. Сокращение либо полная ликвидация мест произрастания инвазивного растения по всему региону составили 776 га. Положительная динамика отмечалась на территории всех районов и в прошлом году. В целом же проводимая работа в 2018–2020 годах позволила отнести 1560 га земель в категорию потенциально очищенных. Эти участки были исключены из перечня мест произрастания борщевика.
Виктор Галанов подчеркнул, что целенаправленная борьба с борщевиком стала проводиться в области на протяжении последних пяти-шести лет и особенно активизировалась с 2018 года. Был определен ряд стратегических направлений, по которым велась серьезная работа. К настоящему времени специалистами комитета создана электронная база данных – онлайн-таблица.
Она содержит перечни всех мест произрастания, находящихся на учете. Инспекциями в онлайн-режиме в нее вносится информация о выполненных работах. В практике работы комитета проводились обследования территорий с использованием квадрокоптера. В 2020 году в Сенненском районе проводилась пробная химическая обработка борщевика в труднодоступных местах с применением агроквадрокоптера. «Метод показал свою эффективность в условиях безветренной погоды. Однако применять его повсеместно в качестве основного неэффективно», – отметил руководитель ведомства.
– Подходы к организации и проведению работ по борьбе с борщевиком Сосновского постоянно совершенствуются с учетом практики применения. Применяется системный подход: ежегодно устанавливаются задания на проведение работ, утверждаются соответствующие мероприятия, увеличивается доля бюджетного финансирования данных работ. Последнее позволило проводить работы более эффективными методами – химическим и комбинированным. Так, в 2018 году химическим и комбинированным методами было охвачено 55% площадей, в 2019-м – 63%, в 2020-м – 88%, в 2021 году – 98%.
Все проводимые в комплексе мероприятия позволили в значительной степени изменить ситуацию с распространением инвазивного растения, а также свести к минимуму возможность его вредного воздействия на население. «Вместе с тем только системная работа исполнительной власти и личная заинтересованность землепользователей позволит добиться максимального результата в этом направлении», – заключил Виктор Галанов.