В Витебской области сокращается площадь произрастания борщевика Сосновского

По его словам, по итогам работы и результатам инвентаризации, проведенной в этом году, учетная площадь произрастания борщевика Сосновского в регионе составляет около 3,6 тыс. га. Сокращение либо полная ликвидация мест произрастания инвазивного растения по всему региону составили 776 га. Положительная динамика отмечалась на территории всех районов и в прошлом году. В целом же проводимая работа в 2018–2020 годах позволила отнести 1560 га земель в категорию потенциально очищенных. Эти участки были исключены из перечня мест произрастания борщевика.Виктор Галанов подчеркнул, что целенаправленная борьба с борщевиком стала проводиться в области на протяжении последних пяти-шести лет и особенно активизировалась с 2018 года. Был определен ряд стратегических направлений, по которым велась серьезная работа. К настоящему времени специалистами комитета создана электронная база данных – онлайн-таблица.Она содержит перечни всех мест произрастания, находящихся на учете. Инспекциями в онлайн-режиме в нее вносится информация о выполненных работах. В практике работы комитета проводились обследования территорий с использованием квадрокоптера. В 2020 году в Сенненском районе проводилась пробная химическая обработка борщевика в труднодоступных местах с применением агроквадрокоптера. «Метод показал свою эффективность в условиях безветренной погоды. Однако применять его повсеместно в качестве основного неэффективно», – отметил руководитель ведомства.Все проводимые в комплексе мероприятия позволили в значительной степени изменить ситуацию с распространением инвазивного растения, а также свести к минимуму возможность его вредного воздействия на население.– заключил Виктор Галанов.