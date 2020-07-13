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В Витебской области плановые лабораторные исследования по предотвращению заморов рыб будут проведены на 24 водных объектах

Плановые лабораторные исследования, призванные предотвратить заморы рыб, летом текущего года планируется проводить на 24 водоемах Витебщины, сообщает областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.


– Территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с лабораториями аналитического контроля республиканского центра аналитического контроля Минприроды ежегодно актуализируется перечень водоемов, предрасположенных к заморным явлениям, на которых проводятся отборы проб для химического анализа, ведется профилактическая работа с арендаторами и населением, – проинформировали в комитете. – На летний период 2020 года определено 24 водных объекта, на которых будут проведены плановые лабораторные исследования.

В комитете также отметили, что районными инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей среды проводится объезд водоемов с целью визуального наблюдения и опроса местных жителей о состоянии объектов.

Специалисты также напомнили, что в соответствии с Указом Президента от 8 декабря 2005 года № 580 мероприятия по предотвращению заморных явлений и ликвидации их последствий осуществляют арендаторы водоемов. Охрана рыболовных угодий, составляющих фонд запаса, осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами, которые обязаны проводить мероприятия по предотвращению заморных явлений и ликвидации их последствий.

 В случае заморов рыб необходимо сообщить об этом в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды или соответствующую районную инспекцию, местный исполнительный и распорядительный орган для выявления и устранения причин, вызвавших заморные явления, – подчеркнули специалисты.

Замор рыб наносит большой ущерб природным комплексам и объектам. Основная причина его возникновения связана с низким уровнем содержания кислорода в водных объектах. Зимой основным препятствием для аэрации водной массы является ледяное покрытие водоемов.

– В летний период гибель рыб обусловлена дополнительными факторами, к которым относятся температурный режим водного объекта, гидрохимическое состояние (кислотность, содержание железа, аммиака, иных химических соединений), мутность вод и ряд других, – подчеркнули в комитете. – По данным Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов, температура воды выше 25–30 градусов Цельсия может оказать отрицательное влияние на жизнедеятельность рыб, поскольку эти температуры относятся к пороговым температурам воды, по достижению которых у рыб развивается тепловой шок. Кроме того, при повышении температуры снижается растворимость кислорода, что может привести к кислородному дефициту. Массовая гибель рыб в летний период в основном связанна с наличием совокупности двух и более факторов, способствующих замору.

Фото: pixabay


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