В Витебской области за четыре месяца этого года за содействием в трудоустройстве обратились более шести тысяч человек. Об этом информирует Telegram-канал "Витебская область. Официально".
По данным комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома, на 1 мая на учете в качестве безработных состояло 1462 человека, что на 11,9% меньше, чем на такую же дату 2020 года (1660). Уровень зарегистрированной безработицы за четыре месяца равен 0,3%.
Наниматели заявили о 7770 свободных рабочих местах, спрос на работников по рабочим профессиям составил 63,7% от общего числа вакансий. При этом на одного безработного приходится пять вакансий.
– В январе – апреле 2021-го за содействием в трудоустройстве обратились 6012 человек, из которых 3528 человек зарегистрированы в качестве безработных, – отмечается в сообщении.
В этом году благодаря программе "Рынок труда и содействие занятости" на 2021–2025 годы более четырех тысяч человек были трудоустроены на постоянную работу, 188 граждан были направлены на обучение по востребованным профессиям. Также 43 человека получили субсидии для организации своего дела, 10 семей безработных переселены на новое место жительства и работы.
На Витебщине в этом году прошло 30 электронных ярмарок вакансий. В них приняли участие 135 нанимателей – они предложили соискателям 3,5 тысячи вакансий.
Фото: архив БЕЛТА
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В Витебской области на одного безработного приходится пять вакансий
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