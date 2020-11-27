В Витебской области разработана программа строительства домов на электричестве до 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Александр Шидловский.
В регионе уже построено два многоквартирных дома, в которых электроэнергия используется на отопление, подогрев воды, приготовление пищи. Первый сдан год назад в Лиозно, второй в феврале 2020-го в агрогородке Тулово Витебского района.
Строители видят преимущество таких домов в коротких сроках возведения, так как не нужно прокладывать теплосети и газоснабжения. Жителям нравится независимость от центрального отопления и сезонных отключений воды, все регулируется внутри квартиры. С учетом электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС, планируется возведение ряда таких домов в разных районах области.
– Нам было доведено задание на строительство 11 тыс. кв. метров жилья с использованием электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи. С учетом индивидуального жилищного строительства эти требования выполнили. На 2021 год нужно построить 27 тыс. квадратных метров такого жилья, – сообщил Александр Шидловский.
В агрогородке Тулово в следующем году построят еще один такой многоквартирный дом. В Витебске дома с использованием электроэнергии будут возводить в микрорайоне ДОК на улице Горького, полностью «электрический» будет микрорайон Никрополье и дальше, где будут развиваться новые микрорайоны, например, когда Лучеса разрастется в сторону Бешенковичского шоссе, будут все дома на электроснабжении. К слову, в районах также будут строиться такие дома, поделился Александр Александрович, рассматриваются варианты подходящих площадок.
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В Витебской области будут строить дома на электричестве
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ