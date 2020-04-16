В Витебской области 1092 случая СОVID-19 — Караник

Сегодня Витебскую область посещают председатель Совета Республики Наталья Кочанова и министр здравоохранения Владимир Караник. Общаясь с прессой, министр озвучил статистику по региону:

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— На сегодня тенденция сохраняется. Прирост заболеваемости СОVID-19 идет такими же темпами, как это наблюдалось несколькими днями раньше — до 500 новых случаев в сутки. Что касается Витебска, здесь 1092 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из положительных моментов: ситуация с острыми респираторными инфекциями в регионе имеет тенденцию к снижению, идет существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих пневмониями.

Министр еще раз обратил внимание на то, что в Витебске наложились два пика: подъем заболеваний ОРВИ и заболеваемость коронавирусной инфекцией. Вчера на областном штабе по борьбе с коронавирусом начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий озвучил цифры: заболеваемость острыми респираторными инфекциями по Витебской области снизилась на 16,8 процента, идет спад и в крупнейших городах региона. В структуре заболевших 79 процентов составляют взрослые, 21 процент — дети.