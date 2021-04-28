Совершать кражи из дачных домов Витебского и Лиозненского районов 34-летний и 42-летний мужчины начали около двух месяцев назад. 22 апреля они были задержаны правоохранителями.
Личности злоумышленников были уже хорошо знакомы оперативникам. Оба витебчанина уже были судимы за кражи. Предварительно, именно в местах лишения свободы они и разработали план совершения преступления. Всего они совершили около десяти краж.
Возбуждено уголовное дело, проверяется информация причастности криминального дуэта к совершению иных преступлений.
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В Витебском районе задержали серийных дачных воров
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