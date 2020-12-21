В Витебском районе открыли обновленный воинский мемориал

Участниками митинга-реквиема стали председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, представители местных органов власти, общественных организаций, молодежь.По словам Владимира Терентьева, реконструкция мемориала проводилась около трех месяцев за счет средств республиканского субботника. Всего было затрачено около 125 тыс. рублей. В результате выполненных работ значительно расширена территория комплекса, решена проблема подтопления мемориала, обновлены тротуарная плитка, мемориальная стена с барельефом и пьедестал для возложения памятных венков и цветов:Никита Никоноров учится в Витебском кадетском училище. Участие в акции для него наполнено глубоким смыслом:Заместитель председателя Витебской областной организации общественного объединения ветеранов Михаил Лещинский обратил внимание на огромную работу, проведенную в Витебской области при подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы:Республиканский патриотический проект «Память сердца» направлен на сохранение исторической памяти о героическом прошлом советского народа. Мероприятия проекта проходят во всех регионах страны до 24 декабря. В памятных местах молодые люди организуют митинги-реквиемы с возложением цветов и зажжением лампад памяти. Сохранению исторической памяти посвящены также диалоги поколений.