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В Витебском районе открыли обновленный воинский мемориал

В Витебском районе сегодня состоялась акция республиканского патриотического проекта БРСМ «Память сердца». Мероприятие прошло в деревне Шапуры, где после реконструкции открыли обновленный мемориальный комплекс на месте воинского захоронения.


Участниками митинга-реквиема стали председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, представители местных органов власти, общественных организаций, молодежь.


По словам Владимира Терентьева, реконструкция мемориала проводилась около трех месяцев за счет средств республиканского субботника. Всего было  затрачено около 125 тыс. рублей. В результате выполненных работ значительно расширена территория комплекса, решена проблема подтопления мемориала, обновлены тротуарная плитка, мемориальная стена с барельефом и пьедестал для возложения памятных венков и цветов:

– В этом месте покоятся около 17,5 тыс. солдат и офицеров, погибших в боях на территории Витебского района. Это одно из крупнейших воинских захоронений в стране. Многие защитники Отечества погибли в годы войны. Все меньше остается ветеранов. Поэтому наша основная задача – через увековечивание памяти подчеркнуть, что благодаря подвигу этих людей мы сегодня живем в свободной, демократичной стране. Эта память должна храниться в наших сердцах, поэтому работа по восстановлению имен погибших солдат, увековечиванию их памяти будет продолжаться. И если совсем недавно мы оперировали цифрой, что в 1497 наших воинских захоронениях покоятся порядка 413 тыс. воинов, то теперь, по последним данным, – около 450 тыс. человек. Из них установлены фамилии более 210 тыс. погибших.
Владимир Терентьев выразил слова благодарности общественным организациям, поисковикам и энтузиастам-волонтерам, которые занимаются этой работой.



Никита Никоноров учится в Витебском кадетском училище. Участие в акции для него наполнено глубоким смыслом:

– Мои прабабушка и прадедушка воевали. Война затронула многих белорусов, поэтому, уверен, такие же печальные страницы биографий родственников есть и у других людей. Важно беречь наследие наших предков, а для этого нужно быть патриотом, посещать места захоронений. Все это позволяет противостоять попыткам переписать историю нашей страны. Нам, молодым поколениям, предстоит защищать интересы Беларуси, поэтому мы прежде всего и должны чтить память поколений военных лет, их подвиг и заветы.


Заместитель председателя Витебской областной организации общественного объединения ветеранов Михаил Лещинский обратил внимание на огромную работу, проведенную в Витебской области при подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы:

– Нам всем надо помнить свою историю и отдавать дань уважения подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, в том числе такими мероприятиями. Радует, что большинство молодых людей осознают груз ответственности перед прошлыми поколениями, но проводить активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, считаю, необходимо и далее. При этом активнее надо выходить в интернет, откуда ребята все больше черпают информацию.

Республиканский патриотический проект «Память сердца» направлен на сохранение исторической памяти о героическом прошлом советского народа. Мероприятия проекта проходят во всех регионах страны до 24 декабря. В памятных местах молодые люди организуют митинги-реквиемы с возложением цветов и зажжением лампад памяти. Сохранению исторической памяти посвящены также диалоги поколений. 



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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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