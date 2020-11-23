Арсенал из 34 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружен на дачном участке. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел в д. Белыновичи Витебского района.
Местный житель при проведение земляных работ на собственном дачном участке обнаружил подозрительный металлический предмет, напоминающий снаряд. С находкой мужчина обратился в милицию.
Прибывшие на место сотрудники саперной службы выявили 28 артиллерийских снарядов калибром 76 мм, три артиллерийских снаряда калибром 45 мм, два артиллерийских взрывателя, а также одну гильзу с капсульной втулкой времен ВОВ.
Боеприпасы уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 5524 ВВ МВД.
Следует помнить, что при обнаружении предмета, похожего на мину, снаряд или любой другой взрывоопасный предмет, нужно незамедлительно набрать номер 102 и сообщить полную и достоверную информацию в оперативно-дежурную службу. До прибытия правоохранителей необходимо обозначить опасное место любыми опознавательными знаками. Ни в коем случае не прикасайтесь к таким находкам! Самостоятельные действия с ними могут спровоцировать взрыв и привести к трагедии!
Фото: УВД Витебского облисполкома
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В Витебском районе на дачном участке мужчина обнаружил снаряды времен ВОВ
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