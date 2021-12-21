В Витебском областном клиническом специализированном центре внедрили новую технологию лечения паховых грыж

Пациенту успешно выполнена операция по тотальной экстраперитонеальной герниопластике паховых грыж с использованием сетчатого импланта. Подробности сообщают в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Как отметили в ведомстве, операцию провели врач-хирург Артем Табунов и старший преподаватель кафедры общей хирургии ВГМУ Виталий Скоморощенко.
В министерстве объяснили, в чем заключается специфика эндовидеохирургической тотальной экстраперитонеальной герниопластики. Факторов несколько. Например, операция проводится через 3–4 эндоскопических прокола (это обеспечивает максимальный косметический эффект). Также из одного доступа за одну операцию можно ликвидировать грыжи передней брюшной стенки различной локализации. Операция проводится предбрюшинно, без хирургического доступа и манипуляций в брюшной полости, что полностью исключает развитие спаечного процесса в брюшной полости. Кроме того, эта операция не требует общего наркоза.
Фото: Минздрав